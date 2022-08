Mit dem Shuttlebus zum Käsemarkt nach Nieheim

Wer unbeschwert, zügig und vor allem ohne Stau und nerviger Parkplatzsuche vom 2. bis 4. September zum 12. Deutschen Käsemarkt in Nieheim fahren möchte, kann mit ganz bequem mit dem Bus anreisen. Denn der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter (nph) hat an allen drei Tagen einen großen Sonderverkehrsplan aufgestellt.

Von den Städten des Kreises Höxter geht es alle zwei Stunden in den Heilklimatischen Kurort zum ZOB direkt vor dem Marktgeschehen und wieder zurück zum Heimatort.

Wer jedoch nicht auf das Auto verzichten will, dem stehen kostenlose Parkplätze vor den Toren der Stadt zur Verfügung. Im Gewerbegebiet Alersfelde und an der Pömbser Straße sind mehrere Parkflächen eingerichtet. An der B 252 (Ostwestfalenstraße) sind die Parkplätze zum Käsemarkt rechtzeitig ausgewiesen.

Ebenso ist ein kostenloser Shuttle-Service von den Parkplätzen eingerichtet. Von dort fahren Busse regelmäßig zum historischen Stadtkern in Nieheim und natürlich auch zurück zum Parkplatz. Die Kernstadt ist an den drei Tagen für den Autoverkehr gesperrt.

Auch für die Reisebusse, die in Nieheim ankommen, ist gesorgt: Diese können ebenfalls auf den für sie ausgewiesenen Flächen im Gewerbegebiet ihre Fahrzeuge abstellen.

Weitere Infos erteilt der Nahverkehrsverbund Paderborn/Höxter unter Tel.: 05251/29 30 400 oder per Mail [email protected] und im Netz unter www.fahr-mit.de.

Marktzeiten des 12. Deutschen Käsemarktes:

Freitag, 2. September, 14 bis 20 Uhr

Samstag, 3. September, 10 bis 20 Uhr

Sonntag, 4. September, 10 bis 18 Uhr.

Der Eintritt zum Marktgeschehen beträgt an jedem Tag drei Euro für Erwachsene. Ein Wochenend-Ticket gibt es für sechs Euro. Im Vorverkauf sind in Nieheimer und Steinheimer REWE-Märkten auch die 3-Tage-Eintrittsbändchen erhältlich. Kinder haben freien Eintritt.

Weitere Infos: Stadt Nieheim, Stadt- und Wirtschaftsförderung, Marktstraße 18, 33039 Nieheim, Telefon 05274/982 150, www.nieheim.de.