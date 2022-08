Musik-Highlights beim Käsemarkt in Nieheim

Nicht das Genießen rund um Käse, Wein, Bier und anderen zahlreichen Spezialitäten aus der Region steht in diesem Spätsommer im Mittelpunkt des Deutschen Käsemarktes in Nieheim. Denn die Organisatoren haben gemeinsam mit ihren Partnern vom 2. bis 4. September ein facettenreiches Unterhaltungsprogramm für Jung und Alt auf die Beine gestellt.

Neben Walking Acts, die tagsüber für Vergnügen sorgen, wird am Abend fetzige Musik durch die historischen Gassen des Heilklimatischen Kurortes klingen. Wenn am Freitagabend die Schlemmerstände so langsam schließen, bringt DJ Richie auf der großen Bühne am Richterplatz die Besucherinnen und Besucher ab 20 Uhr mit Rock- und Pophits in Stimmung. „We will rock your Stage“ heißt es dann am Samstag um 20.30 Uhr, wenn die „Queen II Tribute Band “ aus Berlin die legendären Songs von Freddy Mercury & Co. zum Besten gibt. Ob „Bohemian Rhapsody“, „I want to break free“, „Radio Gaga“, „Under Pressure“ oder „We are the Champions“, keiner der großen Hits von „Queen“ wird in Nieheim fehlen, das Publikum erlebt an diesem Abend eine musikalische Zeitreise zu Ehren der britischen Rocklegende.

Dabei bleibt die Berliner Band um Sänger Maximilian Dumas, bereits auch seit 13 Jahren auf den Bühnen unterwegs, so dicht wie möglich am Original – mit viel Respekt vor dem unvergleichlichen Freddy Mercury und seiner großartigen Band. „Queen II“ hat nach eigenen Aussagen den Anspruch, das Erlebnis und die Atmosphäre eines „Queen-Konzertes“ so zu vermitteln, wie es die Originalband zu ihren besten Zeiten auf der Bühne konnte.

Wer den ersten Auftritt der Coverband verpasst hat: Um 22 Uhr sind die fünf Musiker aus der Hauptstadt mit einem bombastischen Sound und extravaganter Performance noch einmal zu erleben. Für alle, die es ein bisschen ruhiger mögen, bietet die heimische Band „Hiked“ am Freitagabend ein Kontrastprogramm. Auf der Bühne der Wasserstraße sind die vier Musiker, die sich 2014 gefunden haben, mit einer vielseitigen Mischung aus Rock- Blues- und Countryklassikern und gefühlvollen Balladen zu hören. Piraten kapern Bühne Auf „Störtebüker´s Piratenparty“ lässt sich am Samstagnachmittag, 3. September, um 15 Uhr Spannendes und Witziges für die ganze Familie erleben. Bei Livemusik, Kinder Animationen und Showeinlagen kommt auf der Bühne am Richterplatz bis 18.30 Uhr jeder und jede auf den Geschmack und kann sich während des Marktbummels entspannen und unterhalten lassen.

Isa Glücklich wird am Käsemarkt-Sonntag Kinder und Familien mit ihrer Kindermusik mitreißen. Foto: Ralf Brakemeier

Die „Störtebüker-Band“ ist dann ab 19.30 Uhr bis Mitternacht auf der Bühne im Einsatz. Aus einer prall gefüllten Schatzkiste kommen alte und neue Rock und Pophits zum Einsatz. Die „Piraten“ wollen für eine fröhliche Party mit vielen Aktionen und Attraktionen rund um Feuershows und temperamentvolle Tänzerinnen und Tänzer sorgen. Auf der Bühne der Wasserstraße erwartet das Publikum am Abend die regionale Band „White Steel Arrow“, welche die Besucher und Besucherinnen des Käsemarktes von 18.30 Uhr an mit rockiger Partymusik in die Nacht führt.

Der Käsemarkt-Sonntag steht ganz traditionell im Zeichen der Familie. Isa Glücklich, der Wirbelwind der neuen deutschen Kindermusik, macht in Nieheim Station und will Klein und Groß mit ihrer Musik verzaubern. Auf der großen Bühne am Richterplatz präsentiert die Steinheimerin, die auch in den bekannten Feriengebieten mit ihren Songs unterwegs ist, ab 15.15 Uhr ihr breitgefächertes Repertoire, das von „Schnappi“ bis zum „Fliegerlied“ reicht. Mitsingen, Mitklatschen und Mittanzen sind also absolut erwünscht.