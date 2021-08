Neue Wege der Kommunikation gehen

Johannes Schlütz aus der Ortschaft Holzhausen führt die Großgemeinde Nieheim in ein neues Jahrzehnt. Nicht nur für den Familienvater ist mit dem 51. Geburtstag eine neue Dekade in seinem Leben eingeleitet worden.

Seit er im November 2020 als Bürgermeister der Weberstadt feierlich vereidigt worden ist, steht der Rathauschef und frühere Finanzexperte aus Frankfurt vor großen Herausforderungen, für die er zusammen mit seinem Verwaltungsteam, der Kommunalpolitik und vor allem mit den Bürgern Nieheims konkrete Lösungsansätze erarbeitet. Wie hat sich der Alltag in den vergangenen fast 100 Tagen für Schlütz dargestellt und worüber freut sich der Kaufmann besonders? Das WESTFALEN-BLATT hat am Dienstag exklusiv mit dem Verwaltungschef über die ersten Erfolge und seine Hoffnung für die kommende Zeit gesprochen.

„So sehr natürlich die Pandemie eine schwere Belastung für alle ist, so ergeben sich dadurch auch einige zeitliche Freiräume für mich als Bürgermeister der Stadt, weil öffentliche Veranstaltungen ausfallen, wo ich ansonsten präsent wäre“, so Schlütz. Aktuell habe der Teamchef stets einen langen „Zwölf-Stunden-Arbeitstag“ und wenig freie Zeit für die Familie, die aber voll hinter ihm und seiner verantwortungsvollen Aufgabe stehe. Schlütz führe sehr viele Gespräche – mit Bürgern, Mitarbeitern, Firmenchefs und offiziellen Stellen. Schlütz nutzt die Zeit, wo er nicht als Repräsentant für Nieheim unterwegs sein muss. Stattdessen arbeitet er im Hintergrund an neuen Konzepten, um die Großgemeinde weiter nach vorn zu bringen. Vor allem hat er immer wieder die Belange und Wünsche der Bürger im Blick. So gab es intensive Gespräche zu Bauinitiativen in Holzhausen, Schönenberg, Eversen und Himmighausen. „Wir freuen uns natürlich über das enorme Bauinteresse hier in der Kernstadt, zum Beispiel oberhalb der Lehmkuhle. Aber wir müssen auch die Ortschaften mitnehmen. So hat sich ein junges Paar an mich gewandt, das gerne in einem bestimmten Ortsteil ein Eigenheim aus dem Bestand erworben hätte.“

Die Suche sei zunächst erfolglos gewesen, es gab keine konkreten Angebote in dem „Wunsch-Dorf“ des Paares. „Gemeinsam haben wir dann aber noch eine Alternative gefunden, in einer anderen Ortschaft. Da freue ich mich als Bürgermeister schon, konkrete Hilfestellungen geben zu können.“

Wie diese Zeitung erfahren hat, soll sich auch beim Biermuseum als Teil des seit Jahren defizitären „Westfalen Culinariums“ (Erlebnismeile) eine zukunftsfähige Lösung abzeichnen. „Das stimmt. Wir arbeiten derzeit einen Vertrag mit dem örtlichen Verein, der Bürgerbrauzunft Nieheim, aus. Schon von April dieses Jahres an könnten wir als Stadt das Museumsgebäude an den Verein längerfristig verpachten. So hätten die engagierten Mitglieder eine Planungssicherheit und könnten ihre Ideen umsetzen.“

Service-Leistungen für die Bürger, die sollen ausgebaut werden. Schlütz: „Der Mängelmelder auf der Homepage der Stadt, um einen geordneten Überblick über die offenen Bitten und Anliegen der Bürger zu bekommen, ist neu programmiert worden.“ Dieser Melder erzeuge im Hintergrund eine Liste mit allen offenen Aufgaben.

Schlütz hat ein konkretes Ziel vor Augen – nämlich die Festlegung terminierter Pläne, zum Beispiel für die Spielplatz-, Friedhofs-, Friedhofskapellen-, Baum- und Strauchpflege in den Ortschaften der Gemeinde. „Wir würden agieren und müssen nicht mehr reagieren.“ Aus seiner Sicht gehe es um ein modernes Leitbild: „Die wenigen Ressourcen, die wir haben und die wir für neue und zusätzliche Aufgaben einsetzen können, möchte ich konkret da einsetzen, wo wir den Service und unsere Leistungsfähigkeit gegenüber den Bürgern am effizientesten verbessern können.“

Der neue Chef im Rathaus betont: „Es geht dabei um wichtige Fragen, wie man zum Beispiel alle existenten Aufgaben der Kommune regelmäßig und systematisch erfasst. Wie man die wenigen Personalressourcen so einsetzt, dass alle Kollegen in ihren täglichen Handlungen nicht von Dritten bestimmt werden, sondern dass sie die anfallenden Aufgaben möglichst selbstbestimmt abarbeiten können.“ Es gebe hier eine große Erwartungshaltung von Seiten der Politik und Bevölkerung. Gemeinsam die Zukunft gestalten – das sei für Schlütz ein persönliches Anliegen. „So haben wir einen Förderantrag zur Umgestaltung der Nieheimer Stadthalle sowie des direkten Umfeldes (Schulhof, Vorplatz, Parkanlagen in unmittelbarer Nähe) gestellt. Dadurch erhoffen wir uns konkrete Ideen zur künftigen Gestaltung unter der Maßgabe, dass diese Halle auch künftig vorwiegend für Feste und Feierlichkeiten genutzt werden wird.“

Weil Bedarf für eine vierte Gruppe in der städtischen Kita „Die kleinen Grashüpfer“ besteht, aber die Räume dafür fehlen, werde die neue Gruppe für die nächsten drei Jahre im ehemaligen Grundschulgebäude ein erstes Zuhause finden. Bis zum Herbst soll im Keller alles entsprechend saniert und vorbereitet werden. Für das Projekt könne die Stadt auf Fördermittel setzen.

Inzwischen hat Schlütz das Netzwerk zu den Selbstständigen und Unternehmern in der Großgemeinde ausgebaut. „Es gibt einen Verteiler mit mehr als 180 Adressen, um als Stadtverwaltung direkt mit den Firmen und Gewerbetreibenden in Kontakt zu treten.“ Es gehe dabei auch um Angebote der Unterstützung und die Vermittlung bei besonderen Problemstellungen.

Die Ausgestaltung der Nutzung des sanierten Richterhauses steht ebenfalls auf der Agenda. So plant zum Beispiel der Nieheimer Erwin Nowak, eine Männergruppe „Ü-60“ einzurichten, die sich regelmäßig dort trifft. „Die ersten Gespräche dazu laufen gut. Das wäre toll, wenn es klappt“, verriet Nowak dieser Zeitung.

Nieheims Verwaltungschef Johannes Schlütz macht sich für mehr Transparenz stark und stellt ein neues Format für eine fundierte Entscheidungsvorbereitung im Stadtrat vor. Schlütz: „Es sollen frühzeitig zunächst nicht-öffentliche Informations- und Diskussionsabende zu ausgewählten Themen (zum Beispiel Regionalplan) mit der Stadtverwaltung, allen Ratsmitgliedern und auch externen Experten angeboten werden.“ Das verbessere die Kommunikation und bahne frühzeitig eine fundierte Entscheidungsfindung an. Schlütz blickt mit Zuversicht nach vorn: „Nieheim hat viel Potenzial. Wir sind alle auf einem guten Weg!“