Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Entrup wird deutlich teurer als zunächst geplant. Die Stadt Nieheim rechnet mit voraussichtlichen Mehrkosten in Höhe von 220.000 Euro.

Stadt Nieheim geht von Mehrkosten in Höhe von 220.000 Euro aus

Demnach steigt das Gesamtinvestitionsvolumen auf 698.000 Euro. Für die Maßnahme fließen Landeszuschüsse in Höhe von 225.000 Euro, so dass die Stadt Nieheim gut 475.000 Euro selbst tragen muss. Als Grund für die Kostensteigerung führt die Stadtverwaltung die aktuelle baukonjunkturelle Lage und damit die allgemeinen Kostensteigerungen an.