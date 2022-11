Neues Kinderprinzenpaar in Nieheim: Marco Müller und Anischa Janzen regieren

Majestäten werden in der Grundschule bejubelt

Nieheim

Büttenmarsch und lautes „Olle Meh“ am Freitagmorgen in der Aula der Grundschule Nieheim sind die untrüglichen Zeichen gewesen, dass die Wahl des Kinderprinzenpaares in Nieheim ansteht. Die neuen Regenten heißen Marco Müller (10) und Anischa Janzen (9).

Von Heinz Wilfert