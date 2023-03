Ballettshow in der Aula der Grundschule Nieheim

Nieheim

Noch laufen die letzten Vorbereitungen, werden noch einmal die Schritte und Figuren wiederholt und an den Kostümen gebastelt. Mehr als 100 kleine Prinzessinnen und junge Damen haben am Samstag, 11. März, ab 18 Uhr in der Aula der Grundschule Nieheim ihren großen Auftritt.

Von Ralf Brakemeier