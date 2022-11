Nieheim befürchtet Kostenexplosion im Busverkehr

Nieheim

So kann es mit dem Öffentlichen Personennahverkehr im Busbereich nicht weitergehen. Auf die Kommunen rast durch eine geplante Umlage eine Kostenlawine zu, obwohl die Busse die meiste Zeit des Tages leer durch die Gegend fahren. Das war der Tenor der Diskussion in Nieheim, der in der letzten Ratssitzung erstmals öffentlich geführt wurde.

Von Heinz Wilfert