Nieheim erstellt Konzept zum Schutz vor Starkregen

Die Starkregenereignisse im Juni vergangenen Jahres haben allein in Nordrhein-Westfalen 49 Menschenleben gefordert. In Nieheim wird an einem kommunalen Konzept zum Starkregenrisikomanagement gearbeitet. Diese Bemühungen fördert die Bezirksregierung mit einem Anteil von 50 Prozent. Die Fördersumme von 41.790 Euro überreichte Anke Recklies nun symbolisch Bürgermeister Johannes Schlütz und Bauamtsleiter Florian Greger. In Nieheim wird schon länger daran gearbeitet, die Auswirkungen von Hochwasser- und Starkregenereignissen so gering wie möglich zu halten. In Risikogebieten wie unterhalb vom Holsterberg in Holzhausen oder im engen Tal von Himmighausen-Bahnhof ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Schadensereignissen gekommen.

