Nieheim erwartet zwischen 21 und 50 Windenergieanlagen

Nieheim

Für die einen ein Hoffnungsschimmer, für die anderen ein Horror-Szenario: Bis zu 50 zusätzliche Windräder könnten in den kommenden Jahren auf dem Gebiet der Großgemeinde Nieheim gebaut werden. Damit die Stadt Nieheim das Heft des Handelns so weit wie möglich in der Hand behält, bleibt ihr nur, Konzentrationszonen für die Windenergie im Flächennutzungsplan der Stadt Nieheim auszuweisen.

Von Ralf Brakemeier