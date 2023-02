FKK steht in Nieheim auch für „Frauen können Karneval“

Weiberkarneval an der Emmer ist „märchenhaft & grandios“

Nieheim

„Olle meh, hier ist was los: märchenhaft & grandios!“ So schallte es am Freitagabend beim Frauenkarneval durch die Nieheimer Stadthalle. Und wer genau hinschaute, der sah, dass das nicht übertrieben war.

Von Josef Köhne