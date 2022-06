Nieheim muss  Millionen in die Wasserversorgung stecken

Nieheim

In Nieheim hat am Donnerstagabend im Betriebsausschuss die Diskussion um die zukünftige Gestaltung der Wasserversorgung begonnen. Die Stadt Nieheim wird bis 2030 voraussichtlich mehr als fünf Millionen Euro in die Hand nehmen müssen, um ihre Wasserversorgung zu modernisieren.

Von Marius Thöne