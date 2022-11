Nieheim startet in die 5. Jahreszeit

Der Nieheimer Karneval startet am Samstag in die 5. Jahreszeit. Die Sessionseröffnung findet in der Stadthalle Nieheim statt. Am kommenden Samstag, 12. November, lädt die Nieheimer Karnevalsgesellschaft (NKG) ab 19.31 Uhr alle Närrinnen und Narren zur Eröffnung ihrer Jubiläumssession 80 + 11 in die Nieheimer Stadthalle ein.

Ein buntes sowie abwechslungsreiches Bühnenprogramm erwartet die Gäste, erläutert Präsident Sebastian Wessler. Neben dem bekannten Büttenredner Ne bonte Pitter werden auch die Emmersingers, die Junioren- und Prinzengarde sowie das Solomariechen Lena Schnelle auf der Bühne zu erleben sein.

Alle Akteure seien seit langem im Training und freuten sich darauf, ihre Leistungen endlich wieder einem Live Publikum präsentieren zu können, berichtet der 1. Vorsitzende Stephan von Kölln. Auch viele Ehrengäste sowie Gastvereine aus dem Kreisgebiet Höxter haben sich bereits angemeldet. Die Sessionseröffnung am Samstag ist der Auftakt in das Jubiläumsjahr 80+11, welches die NKG in ihrer traditionsreichen Geschichte begeht. Besondere Höhepunkte werden die Prinzenproklamation am 14. Januar 2023, der große Jubiläumsfestakt am 29. Januar sowie der Jubiläumsumzug auf Rosenmontag am 20. Februar sein.

Das Präsidium und die einzelnen Ressorts der Nieheimer Karnevalsgesellschaft „Olle meh“ haben viel geplant und sind gut auf die anstehenden Programmpunkte in der bevorstehenden Session 2022/2023 vorbereitet. Stephan von Kölln: „Die NKG freut sich gemeinsam mit der Nieheimer Bevölkerung aus Stadt und Dörfern am Samstag endlich wieder live Karneval feiern zu dürfen und lädt alle Närrinnen und Narren herzlich dazu ein.“