Nieheimer beten für den Frieden

Als Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine und in der Sorge um den Frieden in Europa lädt der Gesamtpfarrgemeinderat Nieheimer Land sonntags zu Friedensgebeten ein.

Die Kirche in Nieheim leuchtet in Blau und Gelb.

Das nächste Gebet findet diesen Sonntag um 18 Uhr an der Kirche in Entrup statt. Gestartet ist die Reihe in der Nikolauskirche Nieheim und in Merlsheim. Sie wird in den nächsten Wochen fortgesetzt.

Wie an vielen Orten in der Region aber auch deutschland- und europaweit, zeige sich eine große Solidarität durch Demonstrationen gegen die kriegerische Aggression Russlands in der Ukraine, durch Spenden und Hilfsleistungen. Menschen verschiedener Konfessionen seien im Gebet verbunden.

Spendenkonto Foto: Über den Flüchtlingsfonds des Erzbistums Paderborn werden ab sofort auch Hilfsangebote für aus der Ukraine geflüchtete Menschen gefördert. Zusätzlich zu den bereits bereitgestellten Mitteln würden eingehende Spenden vollständig und unbürokratisch weitergeleitet, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Spendenkonto dafür: Erzbistum Paderborn; IBAN: DE08 4726 0307 0010 7019 00; Verwendungszweck „Menschen in der Ukraine“. ...

„Als Christen sind wir ganz besonders gefordert, Zeichen der Solidarität und Nächstenliebe zu setzen“ meint Karin Stieneke, Vorsitzende des Gesamtpfarrgemeinderates. „Daher rufen wir zu Spenden, aber auch zum gemeinsamen Gebet für den Frieden auf.“ Fortgesetzt wird die Reihe der Friedensgebete jeweils sonntags um 18 Uhr in Holzhausen (27. März), Himmighausen (3. April), Sommersell (10. April), Erwitzen (17. April, 19.45 Uhr), Oeynhausen (24. April) und Eversen (1. Mai). „Vielleicht brauchen wir einen langen Atem, wir alle hoffen aber auf ein baldiges Ende des Krieges“, so Pfarrgemeinderatsmitglied Sabine Ullrich, die die Reihe koordiniert.

Der Pfarrgemeinderat weist darauf hin, dass am 3. April auch in der evangelischen Kirche in Nieheim ein Friedensgebet stattfindet und an allen Orten Menschen unabhängig von ihrer Konfession willkommen sind. Im Pastoralen Raum Steinheim-Nieheim-Marienmünster und darüber hinaus fänden sich zu vielen weiteren Gelegenheiten Menschen zu Gebeten für den Frieden zusammen.