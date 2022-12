Nieheimer Damen top beim Weihnachtsgewinnspiel

Ihre Gutscheine im Wert von 100 Euro können in den meisten Nieheimer Geschäften eingelöst werden. Von den 10.000 gedruckten Karten – hierauf müssen jeweils zehn Marken geklebt werden, die es für Einkäufe von jeweils fünf Euro gibt – waren bereits gut 2000 bei der ersten Auslosung in der Lostrommel. Alle Teilnehmer, also auch die drei Damen, die jetzt die Hauptpreise „abgeräumt“ haben, können also bei der zweiten Verlosung noch einmal gewinnen.

