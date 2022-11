Vorfall an Realschule in Nieheim

Nieheim

In Elternkreisen in Nieheim kursiert eine Warnung, dass Eltern ihre Kinder sensibilisieren sollen, sich nicht in einen weißen Lieferwagen locken zu lassen. Das hat Polizeisprecher Jörg Niggemann auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage bestätigt.

Von Frank Spiegel