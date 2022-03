Nieheimer Flechthecke auf der in LGS Höxter

Ulrich Pieper vom Heimatverein Nieheim freut sich auf die LGS 2023 in Höxter. Er zeigt hier das Foto einer Kreuzhecke aus Weißdorn, die von Heimatfreunden in den Niederlanden angelegt worden ist.

Noch in dieser Woche plant die LGS in Höxter ein Treffen der Aussteller mit Führung durch den Remtergarten und den Archäologie-Park, alles in direkter Nachbarschaft des Corveyer Schlosses. Das Treffen diene zur Information über den aktuellen Stand der Landesgartenschau und solle noch offene Fragen klären. Am Vormittag wird es eine Führung über das Gelände geben, anschließend findet im Historischen Rathaus in der Weserstraße ein weiterer Austausch statt.