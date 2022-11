Nieheimer Frauen versprechen märchenhaften Karneval

Nieheim

Einen märchenhaften Frauenkarneval hat das Frauen-Karnevals-Komitee (FKK) der KFD Nieheim in dieser Session angekündigt. Starten wird das närrisch-weibliche Spektakel am 10. Februar um exakt 19.31 Uhr in der Nieheimer Stadthalle.

Von Josef Köhne