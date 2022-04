Nieheimer Jugend bekommt einen Pumptrack

Dennoch blieben im Rat ungeklärte Fragen: vor allem wegen der denkbaren Lärm- und Müllbelästigungen. Die Überlegungen für den Standort des Pumptracks, eine speziell präparierte Mountainbikestrecke für Jugendliche, die auch durch Rollstuhlfahrer genutzt werden soll, halten seit längerem an. Es ging dabei nicht um die Notwendigkeit an sich. Mehrere Standorte waren jedoch nicht zu realisieren, darunter auch die Lehmkuhle. Für den jetzt gefundenen Standort seien keine Baumfällungen erforderlich. Das Ziel sei auch eine geringe Versiegelung.

Die Peter-Hille-Realschule sah wegen der Nähe zum Schulgebäude keine Probleme, auch wegen möglichen Lärms. Bürgermeister Johannes Schlütz kündigte an, man müsse Regeln aufstellen, um die Nutzung so verträglich wie möglich zu machen, gerade im Hinblick auf die Unterrichtszeiten und die Anwohner. Die Abstimmung mit dem Kreis Höxter habe aber ergeben, dass ein Lärmgutachten nicht erforderlich sei. Vergleiche mit dem Soccer Court seien nicht möglich. Der werde vorwiegend während des Unterrichts genutzt. Bedenken gab es trotzdem. Elmar Kleine (CDU) sah den Standort nicht ganz ideal. Für ihn stellte sich das Problem, wer sich um das Pumptrack-Areal kümmern werde. „Nach dem Wochenende kommt die Schule und fragt, wer den Müll entsorgt.“

Einen in die Diskussion gebrachten Förderverein werde es nach Angaben des Bürgermeisters jedenfalls nicht geben. Jan Philipp Lakemeyer bedauerte, dass niemand von den Interessenten zur Ratssitzung gekommen sei, um offene Fragen zu beantworten. Wolfgang Kuckuk (SPD) positionierte sich ebenfalls klar zum Pumptrack, hielt die bisherige Planung aber nicht für glücklich. „Es muss klar sein, was passiert.“ Er befürchtete, dass am Ende die Probleme mit Lärm und Müll bei der Stadt hängen bleiben. Schließlich befinde sich der Pumptrack auf einer Städtischen Fläche. Die Aufgaben auf Privatpersonen zu übertragen sei über einen längeren Zeitraum nämlich schwierig. Er forderte auch klärende Gespräche mit den betroffenen Anwohnern. Lucia Walter und Uta Lücking waren der Meinung, dass man schon das nötige Vertrauen mitbringen müsse und die gute Idee nicht gleich problematisieren dürfe. Die Kostenfrage für den Pumptrack ist geklärt. Jetzt soll rasch der Förderantrag an die Staatskanzlei NRW aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022 - Teil II“ auf den Weg gebracht werden.

Der Kreissportbund hat bereits eine Förderempfehlung ausgesprochen. Danach werden 69 Prozent der Kosten von 110.000 Euro gefördert. Der kommunale Eigenanteil von 35.000 Euro verringert sich auf rund 11.000 Euro, weil ein privater Spender 25.000 Euro zur Verfügung stellt. Herbert Müller (UWG) forderte den Bürgermeister auf, in nichtöffentlicher Sitzung Namen des Spenders zu nennen. In der Abstimmung stimmten 16 Ratsmitglieder für den Standort des Pumptracks, vier waren dagegen, vier enthielten sich.

Was ist ein Pumptrack?

Ein Pumptrack ist eine speziell geschaffene Mountainbike-Strecke (englisch kurz track). Das Ziel ist es, darauf, ohne zu treten, durch Hochdrücken (pumping) des Körpers aus der Tiefe am Rad Geschwindigkeit aufzubauen. Durch das sogenannte „Pumpen“ beim Überfahren der Hügel und Wellen be- und entlastet man das Bike unter sich. Die Hüfte bleibt dabei immer beweglich.