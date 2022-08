Nieheimer Karnevalsgesellschaft lädt ein zum Sommerfest

Nieheim

Zum Auftakt in die Jubiläums-Session (80 plus 11 Jahre NKG) laden Nieheims Karnevalisten am Freitag, 12. August, um 18 Uhr zum stimmungsvollen Sommerfest ein. Gefeiert wird bei fest gebuchtem Katzenwetter (schön, warm und trocken) vor Nieheims Stadthalle in der Lehmkuhle.