Nieheimer Kinder fangen Feuer für die Natur

Mit Feuereifer sind Kolja und Malte bei der Sache, buddeln mit bloßen Händen in der kühlen Erde, dass die Dreckklumpen nur so fliegen. Endlich schimmert es Golden in dem größer werdenden Loch. Einen „Goldnugget“ nach dem anderen befördern die beiden Vierjährigen aus dem Loch, leckere Kartoffeln, die die Kita-Kinder aus Nieheim vor einigen Monaten selbst gepflanzt haben. Reiche Ernte im „Bunten Land“.

So nennt sich der Lern- und Abenteuergarten des Vereins „Komm-Aktiv“, in dem Kinder aus ganz Nieheim Kontakt aufnehmen mit der Natur – für manche ist es das erste Mal. „Sich die Hände mit Erde schmutzig machen, zu erleben, woher unsere Lebensmittel kommen und wie viel Arbeit es ist, zu pflanzen, zu pflegen und am Ende zu ernten, das ist für viele Kinder eine neue Erkenntnis“, sagt Pädagogin Dorothea Ahlemeyer, die heute mit Kita-Kindern in dem versteckten Garten in der Nieheimer Lehmkuhle unterwegs ist.