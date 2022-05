Nieheimer Kita-Kinder werden Sonnenschutz-Experten

In diesem Projekt lernen schon die Kleinsten, wie sie sich sicher in der Sonne verhalten, um einen Sonnenbrand zu vermeiden. Das Familienzentrum Sankt Nikolaus, katholischer Kindergarten in Nieheim, erhielt 2021 die Auszeichnung „Clever in Sonne und Schatten – Kita“. Das Programm bietet unterschiedliche Materialien für unter dreijährige und über dreijährige Kinder an.

Auch in diesem Jahr gehen die Kinder, Gemeinsam mit dem Clown Zitzewitz, der sich in der Sonne einen Sonnenbrand geholt hat, auf Entdeckungsreise. Sie suchen auf dem Außengelände nach Schattenplätzen und überlegen, was man sonst noch gegen die schädlichen Sonnenstrahlen unternehmen kann. Mit Liedern, Reimen und Fingerspielen prägen sich die Sonnenschutztipps besonders gut ein. Auch die Eltern erhalten viele nützliche Informationen zum Thema Sonnenschutz, um gemeinsam mit ihren Kindern zu Sonnenschutzexperten zu werden.