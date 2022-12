Nieheimer klagen: „Lärm ist nicht mehr zu ertragen“

Offener Brief an die Betreiber des Drive-Resorts auf dem Bilster Berg

Nieheim

„In höchstem Maße belastend und nicht mehr zeitgemäß“, nennt die Bürgerinitiative (BI) „Ruhe am Bilster Berg“ in einem offenen Brief an den Geschäftsführer des Bilster Berg Drive Resort GmbH den Lärm, der von der Rennstrecke in den letzten Wochen ausgegangen ist. Der Lärm habe ein Maß angenommen, das für Nieheim und angrenzende Ortschaften nicht mehr erträglich sei.

Von Heinz Wilfert