Nieheimer organisieren Hilfe für Kriegsflüchtlinge

In der Frühe um 6 treffen sich die Helfer, sortieren Kisten um, machen die Fahrzeuge startklar. Eine Stunde später geht es los. Vor dem Konvoi aus Nieheim liegt eine Reise von gut 1200 Kilometern, eine Reise ins Ungewisse. Das Ziel: Das Flüchtlingslager Medyka an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine.

Die Helfer aus Nieheim sind gezeichnet von ihrer strapaziösen Reise. In der Turnhalle in Medyka werden die Hilfsgüter zunächst sortiert und zwischengelagert.

Tausende Flüchtlinge aus dem vom Putin-Krieg verwüsteten Land kommen hier an. Die Helfer aus Nieheim bringen dringend benötigte Verpflegung und andere Hilfsgüter. Auf dem Rückweg nehmen sie an diesem Wochenende 15 Frauen und Kinder mit zu Zielen in Polen und Deutschland. Weg von Bomben, Tod und Zerstörung, hin in eine ungewisse aber zumindest sichere Zukunft.