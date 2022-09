Nieheimer Potenziale heben

Klar wurde dem Vorbereitungsteam im Zuge der letzten Monate aber auch, dass es in Nieheim mittlerweile längst nicht mehr genügend Übernachtungsmöglichkeiten gibt, um eine größere Zahl an Gästen tatsächlich im Gemeindegebiet unterbringen zu können. Das „Netzwerk Nieheim – die Dörfer und ihre Stadt“ lädt zu einem gemeinsamen Workshop zu den Themen Tourismus und Kultur am Samstag, 24. September, um 10 Uhr in die Katholischen Grundschule ein. Nieheim habe touristisches Potenzial, daher soll im Rahmen eines Workshops überlegt werden, wie die Potenziale der Stadt in den Bereichen Tourismus und Kultur in den kommenden Jahren zu heben seien.

Der Workshop bietet die Möglichkeit für alle Interessierten, die Diskussion zu intensivieren und weitere handfeste Ergebnisse zu produzieren. Schlütz: „Wichtig ist uns dabei auch, dass Personen an dem Workshop teilnehmen, die einen Großteil ihres Einkommens aus dem Tourismus beziehen oder überdurchschnittlich von einem Zustrom an Gästen, beziehungsweise Besucherinnen und Besuchern unserer Stadt profitieren.“

Das Vorbereitungsteam wird nach der Veranstaltung die Ideen weiter begleiten und bleibt Ansprechpartner bis eine Organisationsform gefunden ist, die sich um die Zukunftsthemen kümmert. „Durch die Übernahme des Naturferienparks ergeben sich darüber hinaus völlig neue Perspektiven, vielleicht auch große Chancen für unsere Stadt, die wir gemeinsam betrachten und erörtern sollten“, so Schlütz.