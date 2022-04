Nieheimer Rathaus fit machen für die kommenden Jahrzehnte

Nieheim

Die stark steigenden Strompreise zwingen auch die Stadtverwaltung in Nieheim zum Handeln. Nach fast 50 Jahren sollen die elektrischen Nachtspeicheröfen durch eine wasserführende Heizung ersetzt werden. Das Problem: Zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in Klimaschutz wurden der Stadt für eine solche Maßnahme knapp 47.000 Euro bewilligt. Die Zuwendung fließt allerdings nur, wenn die Baumaßnahme noch in diesem Jahr abgeschlossen wird.

Von Ralf Brakemeier