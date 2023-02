Nieheimer Schüler sehen den 1. FC Köln live

Die Schülervertretung unter Leitung des SV-Lehrerteams Lena Raudisch und Dieter Müller hatte den Besuch des Bundesligaspieles für die Peter-Hille-Schule, die Partnerschule des DFB ist und überdies sehr viele begeisterte und talentierte Fußballer in ihren Reihen hat, organisiert.

Die Schülervertretung unter Leitung des C hatte den Besuch des Bundesligaspieles für die Peter-Hille-Schule, die Partnerschule des DFB ist und überdies sehr viele begeisterte und talentierte Fußballer in ihren Reihen hat, organisiert.

50.000 Zuschauer

„Im Kölner Stadion ist immer so eine tolle Stimmung, da stört eigentlich nur die Mannschaft.“ Mit diesem Spruch gewann der verstorbene Meistertrainer Udo Lattek im Jahr 2010 den deutschen Fußball-Kulturpreis. Auch jetzt wurde in Köln-Müngersdorf dieser Spruch, dem manchmal doch ein Stückchen Wahrheit anhaftet, zitiert. Denn die großartige Choreografie, die anlässlich des 75-jährigen Bestehens des 1. FC Köln vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg erstmalig über alle vier Tribünen durchgeführt wurde, zauberte eine einzigartige Atmosphäre in das mit beinahe 50.000 Zuschauern ausverkaufte Stadion.

Und dazu erklang die FC-Hymne – Gänsehaut-Feeling. Die Nieheimer Schüler im Alter zwischen elf und 15 Jahren waren begeistert von der tollen Stimmung. Aber: Kaum saßen die Nieheimer auf ihren Plätzen auf der Nordtribüne, durften die wenigen Wolfsburger Fans jubeln: 0:1. Unermüdlich stimmten die Kölner Fans immer wieder Gesänge an und rissen alle anderen mit: „Steht auf, wenn ihr Kölner seid.“ Oft sprangen die Nieheimer, darunter einige FC-Fans, von ihren Sitzen auf, aber Selke und Tigges vergaben die größten Torchancen für die Kölner. Und nach dem 0:2 durch Foulelfmeter schwand die Hoffnung auf einen Kölner Sieg immer mehr.

Es hat allen Schülern Spaß gemacht

Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit schallte der berühmte Hit „Kölle Allaf“ durchs weite Runde und „et Trömmelche“ ging. Endlich. Aber der Videoschiedsrichter kassierte das Tor wegen Abseitsstellung schnell wieder ein. Der FC verlor, aber die Nieheimer gewannen einen erlebnisreichen und spannenden Tag, an dem man schon früh um 10.30 Uhr per Bus in Nieheim abgefahren war.

Spaß hat es allen gemacht – darüber waren sich die 18 Schülerinnen und Schüler der Peter-Hille-Schule Nieheim sowie SV-Lehrerin Lena Raudisch und SV-Lehrer Dieter Müller einig. Und auch darin, dass der Besuch des Bundesligaspieles zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg sicher nicht die letzte Veranstaltung dieser Art war.