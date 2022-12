Nieheimer Tupperclub spendet an Löwenmama

„Auch dieses Jahr wollten wir wieder unsere Einnahmen und Spenden weiter geben“, so ein Sprecher. „Unser Grillhüttenabend im Sommer, der von Nieheimer Vereinen ausgerichtet wurde, war ein voller Erfolg.“ So konnten die Männer den Betrag von 1000 Euro an Susanne Saage übergeben, die bei der persönlichen Übergabe ihre gesammelten Eindrücke aus den vergangenen Jahren bei den vielen Besuchen und persönlichen Kontakten mit teilweise schwerstkranken Kindern und Jugendlichen in den Krankenhäusern aus ganz Deutschland weitergab.

Beeindruckt von der zeitintensiven und berührenden Arbeit überreichte der Tupperclub ihr einen Scheck, für den sich Susanne Saage gerührt bedankte und gleich über die geplante Verwendung berichtete. Das sei sicherlich nur ein kleiner Beitrag, soll aber nicht der letzte sein, sind sich die Männer aus Nieheim einig.