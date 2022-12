Versicherer Kai Lange nun am Richterplatz in Nieheim

Beim Fototermin sind die Handwerker noch fleißig, aber ab Freitag, 16. Dezember, werden die Kunden der Provinzial-Versicherung Kai Lange in Nieheim bereits am neuen Standort begrüßt. An der Richterstraße, schräg gegenüber von Richterhaus und Richterplatz haben der Versicherungsfachmann und seine drei Mitarbeiter ihre großzügigen, barrierefreien und hellen Räumlichkeiten bezogen.

Die Provinzial-Versicherung in Nieheim steht ihren Kunden ab sofort in neuen Räumen am Richterplatz zur Verfügung (von links): Kai Lange, Simone Baumeister, Annette Schäfers und Auszubildender Lucas Wegener.

„Wir sind ganz froh, hier in Nieheims neuer Mitte zu sein“, sagt Kai Lange. 150 Quadratmeter stehen nun für die Beratung der Kunden zur Verfügung. Und: „Ein Büro ist noch frei, wir sind auf der Suche nach einem Versicherungskaufmann für das Team“, so Lange. Anfang des Jahres waren die ersten Gespräche mit dem Hauseigentümer Hubertus Müller geführt worden. Dann ging alles ganz schnell. In nur neun Monaten Bauzeit ist aus dem ehemaligen Lagerraum, in dem zuletzt Fahrzeuge abgestellt waren, ein modernes Bürogebäude entstanden. Kai Lange: „Hier war nur Betonboden und ein Pfeiler in der Mitte. Alles andere musste erst aufgebaut werden“. Das sei nur durch die gute Kommunikation mit den meist örtlichen Handwerkern und dem Vermieter möglich gewesen.