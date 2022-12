Nieheimerin Marga Drenkelfuß hat schon mehr als 1300 Torten gebacken

Ökumenischer Seniorentreff in Nieheim wird nach 40 Jahren nun von einem Team geleitet

Nieheim

Wie viele Stunden sie am Ende in der Küche zugebracht hat, weiß Marga Drenkelfuß nicht zu sagen. Herausgekommen sind jedenfalls Unmengen an Kuchen und Torten. „Bei 1300 habe ich aufgehört zu zählen“, lacht die Nieheimerin.

Von Ralf Brakemeier