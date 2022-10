Nieheims Käsekönigin: „Davon kann ich meinen Enkeln noch erzählen“

Nieheim

Zum ersten Mal wurde auf dem Deutschen Käsemarkt in Nieheim in diesem Jahr eine Käsekönigin proklamiert. Die 22-jährige Lena Schnelle – in Nieheim bisher vor allem als Solomariechen der Karnevalsgesellschaft bekannt – wird Nieheim auch mindestens während der kommenden zwei Jahre bis zum nächsten Käsemarkt repräsentieren. Wie genau das aussieht, darüber hat die Redaktion mit Käsekönigin Lena Schnelle und Nieheims Bürgermeister Johannes Schlütz gesprochen.

Von Ralf Brakemeier