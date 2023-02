Nieheims Narren planen Rathaussturm

Der Bürgermeister muss dran glauben, haben die Spitzen der NKG angekündigt. An Weiberfastnacht, Donnerstag, 16. Februar, werden ihm pünktlich um 11.11 Uhr die närrisch gewordenen Nieheimerinnen an die Krawatte springen und die Schnürsenkel klauen.

Und was noch schlimmer ist: Sie wollen nach der Erstürmung des Rathauses die Herrentoiletten besetzen. Sofern sich der Verwaltungschef dann immer noch wehrig zeigt, wollen sie ihn bei der um Punkt 16.11 Uhr beginnenden Weiberfastnachtsparty im Sackmuseum an den Pranger stellen.

Die nächste närrische Verbalattacke soll es am Samstag, 18. Februar, beim großen Büttenabend von NKG und Kolping gehen. Angesichts der Tatsache, dass die Kinder in den Nieheimer Schulen frieren müssen, haben die Jecken Johannes Schlütz geraten, sich warm anzuziehen.

Narren wollen den Rathausschlüssel

So richtig auf die Pelle rücken wollen die Karnevalisten dem obersten Amtsschimmel am Rosenmontagmorgen um 10.11 Uhr beim traditionellen Rathaussturm. Sorgen, dass sie ihm den Tempelschlüssel nicht abringen könnten, haben sie keine. „Unser Prinz heißt Felix“, sagt NKG-Präsident Sebastian Wessler, „das bedeutet ‚Der Glückliche‘. Außerdem ist der Mann zwei Meter groß und so breit wie ein Kleiderschrank.“

Falls auch das nicht zum Treppensturz der Ackerbürger-Bastion reichen sollte, könnten die Rotjackenscharen immer noch mit dem Schlachtruf „olle meh“ auf den Lippen von hinten Druck ausüben. Kommentiert werden die Vorhaben von der NKG mit „wir schaffen das“, während sich der Bürgermeister mit dem nicht minder bekannten Ausspruch „Schau`n mer mal“ in Sicherheit wiegt.

Durchgesickert ist jedoch schon, dass Johannes Schlütz nicht mit offenem Visier kämpfen wird. Dem Vernehmen nach hat er einen Draht in die Krawatte einnähen lassen und den Rathausschlüssel mit Schmierfett bestrichen. „Na, dann schauen wir mal, ob die das schaffen“, sagt Schlütz.