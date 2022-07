Nieheims Schutzpatron ist in die Jahre gekommen

Einen der populärsten Heiligen hat die Stadt Nieheim mit dem Heiligen Nikolaus zum Schutzpatron von Stadt und Kirche gewählt. Sein Name taucht an vielen Stellen der Stadt auf – der St. Nikolaus Kirche, dem St. Nikolaus Hospital, dem Nikolausbrunnen oder dem Nikolausbach und sogar mit einem Denkmal. Noch in diesem Jahr wird das Denkmal restauriert.

Die Stadt führte den Schutzpatron sogar im Siegel. Nikolausdenkmäler wie in Nieheim sind nur sehr wenige bekannt. Die beeindruckende, vier Meter hohe Statue wurde zur 700-Jahr-Feier der Stadt am 13. und 14. Juli 1947 in der Lehmkuhle feierlich eingeweiht. Sie ist aber in die Jahre gekommen und muss deshalb gründlich restauriert werden.