NRW kocht mit Bio: Auftakt auf Gut Holzhausen

Nieheim-Holzhausen

Mehr Bio-Lebensmittel in der Außer-Haus-Verpflegung wie in Betriebsrestaurants oder Schulkantinen – das ist das Ziel von „NRW kocht mit Bio“, einer Initiative des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen. Die Auftaktveranstaltung in der Öko-Modellregion Kreis Höxter findet am Mittwoch, 26. Oktober, auf dem Gut Holzhausen in Nieheim statt.