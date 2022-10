Ökumenischer Seniorentreff Nieheim feiert 40-jähriges Bestehen

Nieheim

Wo Menschen sich verbünden, den Hass überwinden und neu beginnen, da berühren sich Himmel und Erde, heißt es in einem modernen Kirchenlied. Verbündet haben sich die Senioren beider christlichen Kirchen in Nieheim bereits vor 40 Jahren. Und da es keinen wirklichen Hass zu überwinden gab, festigte sich diese Verbindung in den folgenden Jahren und führte zu lebhaften und freundschaftlichen Begegnungen.

Von Josef Köhne