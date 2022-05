Ortsdurchfahrt Nieheim wird gesperrt

Noch fünf Tage, dann müssen sich die Nieheimer und Pendler auf Umleitungen einstellen: Die Ortsdurchfahrt (Landesstraße 755) wird von Montag, 30. Mai, an voll gesperrt.

Sanierungsarbeiten vom kommenden Montag an

In Nieheim wird an der Ortsdurchfahrt gebaut.

Grund dafür sind Sanierungsarbeiten auf einem Abschnitt von etwa 30 Metern. Das teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit. Eine Umleitung wird über die Steinheimer Straße und die B252 (Ostwestfalenstraße) eingerichtet.

Arbeiten sollen eine Woche dauern

Innerhalb von etwa einer Woche sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, heißt es. Durch die Maßnahme gibt es auch Einschränkungen im Linienverkehr, teilt der NPH mit.

Auswirkungen auf Linienbusse

Die Haltestelle Nieheim Kornhaus kann in dieser Zeit nicht bedient werden. Da die Fahrten der Linie R83 zwei verschiedene Fahrtverläufe nehmen, einmal über Oeynhausen nach Steinheim und einmal über Eichholz und Vinsebeck nach Steinheim, gibt es für diese Linienverläufe unterschiedliche Änderungen.

Fahrgäste, die über Oeynhausen fahren, können anstatt am Kornhaus jetzt am Altenheim ein- beziehungsweise aussteigen. Fahrgäste, die über Eichholz/Vinsebeck von und nach Steinheim fahren, müssen den ZOB benutzen. Fahrgäste der Linie R75 und der Linie 571 können – für alle Fahrten – ab Altenheim oder ZOB nutzen, müssen hier jedoch einen weiteren Fußweg in Kauf nehmen.