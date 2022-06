Pastor Ester feiert Weihejubiläum

Sein 40. Weihejubiläum konnte am Sonntag, 29. Mai, der langjährige Pfarrer der St. Nikolaus Gemeinde Nieheim, Heribert Ester, feiern. Der in Bad Driburg aufgewachsene katholische Priester war von 1982 bis 1986 Vikar in Dortmund.

Von 1986 bis 1991 wirkte er als Vikar an St. Michael in Brakel und als Pfarrvikar an St. Georg in Riesel. 1991 wurde er zum Pfarrer an St. Nikolaus Nieheim bestellt. Dort arbeitete er als Seelsorger für die Kernstadt und war gleichzeitig zuständig für die Gemeinden St. Johannes Baptist Holzhausen und St. Agatha Erwitzen. Er erteilte an den Nieheimer Schulen Religionsunterricht und war verantwortlich für die Senioreneinrichtung St. Nikolaus Hospital. Seit seiner Pensionierung 2018 unterstützt Ester, trotz seiner schweren Erkrankung, als Subsidiar die Kollegen im pastoralen Raum Steinheim-Marienmünster- Nieheim.