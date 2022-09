Politiker verbringen Familientag in Nieheim

Nieheim

„Schöne Gespräche geführt, Fragen an die Fraktion der Kreis UWG/CWG sofort beantwortet, ein schöner Austausch unter Kollegen, so etwas sollten wir wiederholen“. Das war die Bilanz des Familientages der Kreisfraktion und der Stadtratsfraktion Nieheim des UWG/ CWG Kreisverbandes Höxter nun in Nieheim.