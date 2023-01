Positive Zukunft für den Ferienpark Nieheim

Auch zukünftig sollen sich die Ferienhäuser und -wohnungen im mittleren Preissegment positionieren, frei nach dem Motto: „Urlaub muss bezahlbar bleiben“. Der Natur-Ferienpark spricht mit diesem Preissegment den Großteil der deutschen Bevölkerung an, insbesondere in der derzeit herrschenden Krisenzeit.

Die Herkules Group hat das gesamte Vermarktungs- und Website-Konzept überarbeitet und modernisiert, die Buchungsvorgänge vereinfacht und Prozesse digitalisiert. Eine schöne Aktion war zuletzt das Facebook Foto-Gewinnspiel für mehr Klicks und mehr Traffic im Netz. Gesucht wurde das schönste Natur-Urlaubsfoto und die Gewinner konnten einen von drei Übernachtungsgutscheinen für den Natur-Ferienpark im Wert von 500, 300 und 100 Euro gewinnen. Die Gewinner wurden bereits informiert und können nun einen tollen Urlaub in im Ferienpark verbringen.

„Wir sehen der Zukunft für den Ferienpark positiv entgegen. Durch steigende Preise für Flüge und Mietwagen geht der Trend mehr denn je dahin, Urlaub im eigenen Land zu verbringen,“ so René Ravn, Geschäftsführer der Herkules Group. „Der Natur-Ferienpark punktet zusätzlich durch seine zentrale Lage mitten in Deutschland. Die Häuser sind groß, so dass man reichlich Platz hat. Viele Gäste reisen mit Familien, ihrem Verein oder Freundeskreis an und verbringen die Abende gemütlich auf der Terrasse oder am Kaminofen. Auch punktet der Ort durch seine fantastische Natur und die zahlreichen Ausflugsziele in der Umgebung.“

Unternehmer René Ravn aus Hamburg hat 2022 den Naturferienpark Nieheim gekauft. Foto: Ralf Brakemeier

Ab 2023 wird die Herkules Group den Ferienpark als Crowdfunding-Projekt anbieten. Hier können sich Investoren sowie Kleinanleger ab 250 Euro Investment an dem Kauf beteiligen erhalten. Weitere Informationen zu dieser Investmentmöglichkeit finden Sie auf herkulescrowd.com.