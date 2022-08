Prämierungen beim Käsemarkt in Nieheim

Mehrere Hundert Käsespezialitäten aus fünf Ländern bereichern in diesem Jahr das Angebot auf dem 12. Deutschen Käsemarkt in Nieheim. Nicht nur der Duft und gute Geschmack, auch wohlklingende Käsenamen wie „Vollmondkäse“, „Berg-Rendezvous“ oder „Amore“ locken zum Probieren und Kaufen.

Für die Käseproduzenten bietet sich auf dem Käsemarkt die Möglichkeit, ihre Produkte um den Deutschen Milch- und Käsepreis 2022/2023 ins Rennen zu schicken. Auch nicht am Käsemarkt teilnehmende Produzenten können dazu ihre besonderen Spezialitäten beim Verband für handwerkliche Milchverarbeitung (VHM) mit Sitz in Freising einreichen. Fachjury prüft die eingereichten Köstlichkeiten Erstmalig können neben Käse auch andere Milchprodukte zur Prüfung eingereicht werden.

Der VHM prüft während des Deutschen Käsemarktes in Nieheim die Qualität der eingereichten Köstlichkeiten. Die Prüfung der Fachjury erfolgt neutral und ohne Kenntnis des Produzenten. Dabei zählt neben der handwerklichen Herstellung und messbaren Qualitätskriterien auch, wie der Geschmack beim Verbraucher ankommt. Dabei wird das Publikum des beliebten Käsemarktes in der ostwestfälischen Kleinstadt wieder zur fachkundigen Jury.

In der Vergangenheit wurden bereits regelmäßig Produkte mit Preisen bedacht, die die Aussteller auf dem Deutschen Käsemarkt in Nieheim angeboten hatten. Vielleicht bietet sich auch in diesem Jahr am Sonntag, 4. September, wieder die Gelegenheit, einen Siegerkäse des Wettbewerbs „Deutscher Milch- und Käsepreis“ mit nach Hause zu nehmen.