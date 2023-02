Prinz Marco und Prinzessin Anischa feiern Kinderkarneval in Nieheim

Nieheim

„Das war schon ganz schön spannend“, erinnert sich Marco Müller an den November des vergangenen Jahres. Drei Mitbewerber um den Titel des Nieheimer Kinderprinzen waren noch mit im Lostopf, gezogen wurde am Ende sein Name. An seiner Seite wird Anischa Janzen die jungen Närrinnen und Narren von Nieheim in den Kinderkarneval am Sonntag, 5. Februar, ab 15 Uhr führen. Auch hier entschied das Los.

Von Ralf Brakemeier