„Prinzessinnen“ zeigen ihre Kunst in Nieheim

Nieheim

So viel Konzentration und Fokus würden sich die Grundschullehrer sicher manchmal wünschen. Die kleinen Körper sind in Spannung und Pose, alle Sinne auf die Kommandos von Julia Vernuccio gerichtet. Lehrerin und Schülerinnen sind ein wenig nervös. Kein Wunder, in weniger als zwei Wochen geht die große Aufführung über die Bühne. Mehr als 70 Kinder aus der Nieheimer Ballettschule „Julia Dance“ werden ihr Können in der benachbarten Grundschulaula zeigen. Premiere für die Ballerina, Zirkusartistin und Tanzlehrerin Julia Vernuccio, die vor einigen Monaten ihre Tanzschule in den Räumlichkeiten der ehemaligen Nieheimer Grundschule eingerichtet hat.

Von Ralf Brakemeier