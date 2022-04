Rathaus Nieheim mit Nahwärme versorgen

„Einbau von Heizkörpern mit wasserführendem Leitungssystem und Anschluss an Nahwärmeversorgung“ lautet ein Tagesordnungspunkt bei der kommenden Ratssitzung in Nieheim am 5. Mai. Im Zusammenhang mit dem Neubau eines Mehrfamilienhauses direkt neben dem Rathaus (ehemaliges Ratskruggelände, das WESTFALEN-BLATT berichtete) wird an dieser Stelle die Heizzentrale entstehen, von der aus auch das Rathaus mit Wärme versorgt werden kann.

