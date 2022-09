Rundflug um Telegrafenstation Oeynhausen

Zwei Beiträge für das WDR-Fernsehen gedreht - Tag des offenen Denkmals am Sonntag

Nieheim Oeynhausen

Gleich zweimal hatte Klara Heinemann in diesem Sommer Besuch von einem Fernsehteam. „Das war natürlich spannend, einmal hat eine Drohne die ganze Strecke (6,9 Kilometer) bis zum Lattbergturm abgeflogen“. Zu sehen sind die Ergebnisse der Dreharbeiten über die historische Telegrafenstation Oeynhausen im WDR-Fernsehen. Gleich in zwei Serien – „Sommer in Westfalen“ und „Heimatflimmern“ – wird das historische „Handy des Königs“ eine Rolle spielen.

Von Ralf Brakemeier