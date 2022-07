Sarah Hakenberg aus Warburg erhält den „Schuhu“-Preis

Sarah Hakenberg wurde 1978 in Köln geboren. Sie studierte Theaterwissenschaft, Neuere deutsche Literatur und Philosophie. Schon während des Studiums schrieb sie eigene Geschichten, die sie auf Lesebühnen vortrug. Von da war der Schritt zum „Poetry Slam“ nicht weit: Ab 2004 nahm sie an solchen Veranstaltungen teil und gewann 2008 den 1. Preis beim Dichterwettstreit des WDR.

Ihr erstes Soloprogramm „Knut, Heinz, Schorsch und die anderen“ war im gesamten deutschsprachigen Raum erfolgreich, und die Geschichten dieses Programms erschienen 2009 beim bekannten Frankfurter Eichborn Verlag als Buch. Außerdem war Hakenberg Gastgeberin der Mixshow „Sarahs Dienstag“ im „Oblomow“ in München. Im September 2010 feierte ihr Bühnenprogramm „Der Fleischhauerball“ im Aschaffenburger „Kabarett im Hofgarten“ Premiere, im Januar 2013 präsentierte sie ihr drittes Bühnenprogramm „Struwwelpeter reloaded“ in der prominenten „Münchner Lach- und Schießgesellschaft“.

Ihre pointierten Liedtexte brachten ihr bereits 2014 den „Ernst-Hoferichter-Preis“ ein, 2016 folgte der Förderpreis des „Deutschen Kabarettpreises“. Im Fernsehen war Sarah Hakenberg schon bei „Nightwash“, „Ladies Night“, „Stratmanns“ und „Die Anstalt“ zu sehen. Nach Stationen in Berlin, Straßburg und München lebt Sarah Hakenberg nun seit einiger Zeit in Warburg. Wie sie gern bekennt, war und ist Westfalen ihr „Sehnsuchtsort“. Auch wenn oft behauptet wird, dass das ostwestfälische Publikum nur „schwer zu kriegen“ sei, hat Sarah Hakenberg ganz andere Erfahrungen gemacht. Bei ihren Auftritten in Westfalen, darunter zahlreichen in Bielefeld und im Höxteraner Land, trifft sie mit ihren Texten und Liedern das ostwestfälische Herz und Lebensgefühl, was ihr das Publikum mit begeistertem Applaus dankt – man höre dazu ihr Lied „Ostwestfalen“.

Die „Schuhu Skulptur" wird in diesem Jahr wieder verliehen. Foto: Veranstalter

Sarah Hakenberg bezeichnet ihre Programme als „literarisches Kabarett“ – nicht als „politisches Kabarett“. Damit steht sie in der Tradition Peter Hilles, der zu den Gründervätern des deutschen literarischen Kabaretts in Berlin um 1900 gehörte, so Dr. Michael Kienecker (Vorsitzender der Peter-Hille-Gesellschaft e.V.). Mit spitzer Ironie und hintergründigem Humor würde Hakenberg ihre Texte und Lieder vortragen, die sie auf dem Klavier selbst begleitet. Der Deutschlandfunk bescheinigte ihr in einer Porträtsendung „das Feiern gepflegter Bosheiten“.

Dr. Kienecker: „Das trifft zu, aber diese 'Bosheiten' werden zumeist mit heiterem Augenzwinkern vorgetragen und zielen vor allem auf das Menschliche, Allzumenschliche, ohne zu verletzen.“ Auch das mache Sarah Hakenberg mit Peter Hille „seelenverwandt“, der in einem Aphorismus notiert: „Besser ein freier Teufel als ein gebundener Engel.“

Stifter des Preises 2022 sind die Stadt Nieheim, die Bürgerstiftung Nieheim, die Sparkasse Höxter und die ALG Westfalen. Die Bronzeskulptur des „Nieheimer Schuhu“ hat der Künstler Bernd Bergkemper gestaltet. Die Preisverleihung findet in diesem jahr anlässlich einer öffentlichen Veranstaltung am 10. September ab 19 Uhr in der Grundschule Nieheim statt. Die Preisträgerin wird den Abend mit einem vergnüglichen Konzert gestalten. Der Eintritt ist frei (Kollekte).