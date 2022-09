Schornsteinfeger-Ära endet in Nieheim: Stephan Kunstein hört auf

Nieheim

In Nieheim geht jetzt eine Epoche zu Ende. Über neun Generationen war der Name Kunstein mit dem Schornsteinfegerwesen verbunden. Die letzten zehn Jahre übte Stephan Kunstein (50) das Amt des Bezirksschornsteinfegers aus, das er von seinem Vater übernommen hatte. Dieses Amt gibt er jetzt ab, am 31. Dezember ist damit Schluss. Die Stelle des Bezirksschornsteinfegers wird neu ausgeschrieben.

Von Heinz Wilfert