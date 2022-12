Schützen aus Oeynhausen und Merlsheim erhalten Auszeichnungen

Böwingloh und Hillebrand hätten sich in hervorragender Weise in zahlreichen Projekten für ihren Schützenverein aber auch für das ganze Dorf Oeynhausen verdient gemacht, sagte Bürgermeister Johannes Schlütz in seiner Ansprache. „Mehrmals ist es passiert, dass ich Verbesserungen in Oeynhausen gesehen habe, für die aber nicht der Bauhof beauftragt worden war. Dann hieß es immer: 'Das waren die Schützen'“, so Schlütz. Meist hätten dann Dirk Böwingloh und Maik Hillebrand „dahinter gesteckt“. Beide sind in ihrem Schützenverein schon seit vielen Jahren im Vorstand aktiv. Neben den lobenden Worten und einem „Nieheim Sack“ mit zahlreichen lokalen Spezialitäten durften sich beide auch in das Goldene Buch der Stadt Nieheim eintragen.

