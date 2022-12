Schwerer Unfall: Drei Verletzte bei Nieheim

Nieheim

Eine böse Überraschung für drei Nieheimer am zweiten Weihnachtsfeiertag: Gegen 14.45 Uhr befuhr am Montag, 26. Dezember, eine 78-jährige Nieheimerin die L755 von Bad Driburg kommend in Richtung Nieheim. Etwa auf Höhe der Abfahrt Bilster Berg geriet sie mit ihrem Ford Fiesta auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem 3er BMW.

Von Ralf Brakemeier