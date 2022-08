Sommerseller feiern jeckes Jubiläum

Narrenkäfig wird 33 (+1) - Beachparty am Dorfgemeinschaftshaus

Nieheim-Sommersell

Mit einer ordentlichen Sause will der „Narrenkäfig Sommersell“ am Samstag, 27. August, sein kleines Jubiläum nachfeiern. Nachdem im letzten Jahr alle Feierlichkeiten wegen der Pandemie abgesagt werden mussten, wird nun der närrische Geburtstag 33+1 in Form einer Beachparty gefeiert.