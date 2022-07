Im Rahmen des Kinderferien(s)pass der Städte Nieheim und Steinheim findet am Freitag, 5. August, ein Spaßbadetag im Nieheimer Kombibad, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr statt. Veranstaltet wird das Ereignis vom Förderverein des Kombibads. Eingeladen sind alle Kinder ab 6 Jahren, die schwimmen können.

Freuen können sich die Teilnehmer auf einen nassen, spaßigen Nachmittag. Das Bad ist an diesem Tag auch regulär geöffnet. Am Abend bietet der Förderverein des Kombibads ein Programm für alle Personen, die Freude am „Quizzen“ haben. Um 20 Uhr findet ein Open-Air-Quiz im Kombibad statt.

Einlass ist um 19 Uhr Gruppen mit einer maximalen Teilnehmerzahl von acht Personen können sich anmelden unter Telefon 0151/17279104 oder 0171/6961228. Auch an Essen und Trinken haben die Mitglieder des Fördervereins gedacht (wer kein Interesse am quizzen hat, kann auch einfach auf ein kühles Getränk oder etwas Leckeres vom Grill vorbeikommen). Der Tipp des Fördervereins für alle Kurzentschlossenen: „Ihr könnt auch gerne, sowohl zum Spaßbadetag, wie zum Quiz unangemeldet kommen.“