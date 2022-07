Staraufgebot zum Abschluss des Festivals in Nieheim

Carolin Widmann ist eine erfolgreiche deutsche Geigerin. Sie wird am 28. Juli in Nieheim-Holzhausen die Lesung von Alina Bronsky und Ulrich Noethen musikalisch begleiten.

Unter dem Motto „Friends in Residence“ sind dabei von Donnerstag, 28. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, zahlreiche bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler sowie Künstlerinnen und Künstler, die in den vergangenen Jahren das Festival mitgeprägt haben, eingeladen, um am Ende des Festivals ein kleines eigenes Festival zu gestalten. Für alle Veranstaltungen des Wochenendes gibt es noch Karten, so ein Sprecher. Das Abschlusswochenende ist gleichzeitig auch das letzte Wochenende von Helene Grass und Albrecht Simons von Bockum Dolffs bei „Wege durch das Land“. Sie hatten sieben Jahre lang die künstlerische Leitung des Festivals inne und wollen sich nun mit diesem besonderen Ereignis vom Publikum verabschieden.